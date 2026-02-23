'ಬೀಫ್ ಫ್ರೈ ನಿಜವಾದ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ': ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಕಿಡಿ
'ನಿಜವಾದ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದರೆ... ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೀಫ್ ಫ್ರೈ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Published : February 23, 2026 at 12:46 PM IST
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ 'ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ 2' ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಾಖ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 27ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 2023ರ ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು "ಕ್ರೂರ ಸತ್ಯ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರೆ, ಹಲವರು "ಪ್ರೊಪಗಾಂಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇರಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
The real #KeralaStory is how pork, beef and fish coexist with vegetarian sadya and all of them live in harmony. Please relish 😍😍😍 #justasking happy Sunday everyone ❤️❤️ pic.twitter.com/Ea2JCPd6n6— Prakash Raj (@prakashraaj) February 22, 2026
ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಹಂದಿ ಮಾಂಸದ ಕರಿ, ಬೀಫ್ ಫ್ರೈ, ಫಿಶ್ ಕರಿ ಮತ್ತು ಓಣಂನ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಬ ಪದವೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ? "ನಿಜವಾದ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದರೆ ಹಂದಿಮಾಂಸ, ಗೋಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನು ಪದಾರ್ಥವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೆ ಎವ್ರಿಒನ್" ಎಂದು ಕಳೆದ ದಿನ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂದರೆ, "ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿರಿಯನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೀಫ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೀಫ್ ಫೈಯು ಪಾಕವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆ, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸವಿಯಿರಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಟ್ವೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದರು.
The real #KeralaStory is how… “In its mouth-watering culinary journey, Kerala’s yummy Syrian Christian beef fry and the coconut beef have added legacy, history and culture to the recipe.” Please try n relish 😜😜😜😜 #justasking pic.twitter.com/PdbYT0m0N2— Prakash Raj (@prakashraaj) February 21, 2026
ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಮಾಖ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ "ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ನಿಲುವಿನಿಂದ ತಾವು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜಿ ತುಂಬಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೀಗ ಅವರು ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟೇ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರು ಏನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ - ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಮತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವೇ? ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜಿ ಅವರ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತಾಂತರಿಸಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು (ನಟ) ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ/ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಪುಲ್ ಶಾ ಅವರು ಚಿತ್ರವು ಕೇರಳವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ನಾವು ಕೇರಳವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇರಳ ದೇವರ ನಾಡು. ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.