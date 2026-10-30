'ದೇವಿ'ಯ ತಾಯಿ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಹಸುಕರುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಯುವರೈತ ಚೇತನ್
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಹಾಡನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 11:00 AM IST
ಯುವರೈತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯ ಗೌಡ ಅಭಿನಯದ 'ದೇವಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಮ್ಮನ ಧ್ಯಾನಿಸೋ ಹಾಡಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್ ವಿ ಸಂಭ್ರಮ್ ಅವರು ಗೀತೆಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರೀಗ ಯುವ ರೈತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ಯಾಥೋ ಪ್ರಜ್ಜು ಅವರು ಈ ಗೀತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೋಗುಳುವ ಹಾಡಿ ನೀನು ಕೈತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೋಳು' ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಡಿದಾಗ ಜೋಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬೇಡುವನು ವರವನ್ನು ಹಾಡು ನೆನಪಾಯಿತು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಹೊಸಬರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಮಂಡ್ಯದ ಯುವರೈತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೇವಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 2 ಹಸುಕರುಗಳನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 'ದೇವಿ'ಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ತರುವ ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.
ಇನ್ನೂ, ಪ್ರೇಮ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ತಮ್ಮ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬುಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ''ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಾರೈಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ'' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ, ಜೂನ್ 5ರಂದು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
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