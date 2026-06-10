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'ಉತ್ತರ' ಮತ್ತು 'ಅಭ್ಯಂಜನ' ಸಿನಿಮಾ‌‌‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು

'ಉತ್ತರ' ಮತ್ತು 'ಅಭ್ಯಂಜನ' ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೆರವೇರಿತು.

Uttara and Abhyanjana promotion
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸಿನಿಮಾ‌‌‌ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 5:13 PM IST

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'ಸುಪ್ರಭಾತ' ಹಾಗೂ 'ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶನದ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನುವಂತೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಉತ್ತರ' ಮತ್ತು 'ಅಭ್ಯಂಜನ' ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ಗೋವಿಂದ್ ರಾಜ್ ದಂಪತಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ, ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿರುವ 'ಉತ್ತರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತಾರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Uttara and Abhyanjana promotion
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸಿನಿಮಾ‌‌‌ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಾರಾ, "ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಕೌಟಂಬಿಕ ಮಾಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಏಳೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಧೀಶೆಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೇಸ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲಳು ಎನ್ನುವ ಪಾತಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.

Uttara and Abhyanjana promotion
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸಿನಿಮಾ‌‌‌ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸಂಪ್ರತಿ ಆಳ್ವ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಅರ್ಜುನ್ ಚೌಹ್ವಾನ್, ನಿಧಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಎ.ಟಿ.ರವೀಶ್ ಅವರದ್ದು. ಸಂಕಲನವನ್ನು ವಸಂತಕುಮಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Uttara and Abhyanjana promotion
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸಿನಿಮಾ‌‌‌ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಅಭ್ಯಂಜನ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನದ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬವು ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ವೃದ್ದರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರಾದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ, ಅಂತಹವರನ್ನು ಅಭ್ಯಂಜನ ಮೂಲಕ ದಯಾಮರಣ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ದಂಪತಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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Uttara and Abhyanjana promotion
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸಿನಿಮಾ‌‌‌ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗು ಅಪೂರ್ವಭಾರದ್ವಾಜ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ‌. ವೃದ್ದನಾಗಿ ಕರಿಸುಬ್ಬು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಡಾ.ಸಿ.ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಕಲನ ಈಶ್ವರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Uttara and Abhyanjana promotion
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸಿನಿಮಾ‌‌‌ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

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Uttara and Abhyanjana promotion
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಸಿನಿಮಾ‌‌‌ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಎಂಜಿಆರ್, ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷೀ ನರಸಿಂಹ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿ 26 ಮತ್ತು 27ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ-ಬಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು‌. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ ಈ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿವೆ.

TAGGED:

ಉತ್ತರ
ಅಭ್ಯಂಜನ
ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು
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