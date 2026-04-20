'ಜವಾನ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್-ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿಗೆ 2ನೇ ಮಗು ಜನನ

ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ಅಟ್ಲೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗು, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಟ್ಲೀ ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 20, 2026 at 3:14 PM IST

ಫೇಮಸ್​ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಅಟ್ಲೀ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ದಂಪತಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಜಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಆಶೀರ್ವಾದ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗ ಮೀರ್ ಮೂಲಕ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಮುದ್ದಾದ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮೀರ್ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, "ಹೇ! ನನಗೆ ಓರ್ವ ತಂಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಮೀರ್. ನಾವು, ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲೀ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

2023ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು ಮೀರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ದಂಪತಿ, ಇದೀಗ ಮಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ನಂತರ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ಆಗಮನವು ದಂಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೀಗ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ.

ದಂಪತಿ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು "ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ "ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಷನ್ಸ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ''ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು, ಪೋಷಕರು, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀರ್​ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್​​​ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,756 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಪುಷ್ಪ 2 ಮೀರಿಸಿದ 'ಧುರಂಧರ್ 2', ಬಾಹುಬಲಿ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಟ್ಲೀ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ 2014ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ದಂಪತಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಮಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನ್ನ ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ': ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ 'ಡಕಾಯಿತ್' 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?​

ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀ ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟನೆಯ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಕಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

