'ಸಿಖ್ ಟರ್ಬನ್ ಧರಿಸಿ ರಣ್ವೀರ್ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಕಟ್ಟುಕಥೆ': ಧುರಂಧರ್ 2 ನಿರ್ದೇಶಕ
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಖ್ ಟರ್ಬನ್ ಧರಿಸಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 11:20 AM IST
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್'ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಫೋಟೋವನ್ನು "ಸುಳ್ಳು, ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೌರವದ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಧುರಂಧರ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಾನು "ಕೃತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಋಣಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಧರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪೇಟ ಧರಿಸಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫೋಟೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಫೋಟೋ ಹಮ್ಜಾ/ಜಸ್ಕಿರತ್ ಪಾತ್ರವು ಪೇಟ ಧರಿಸಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು, ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಟೆಡ್ ವಿಶುವಲ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ "ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು" ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹರಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
The poster of the Pralay song from the film Dhurandhar 2 depicts a turbaned Sikh character holding a cigarette. This portrayal is deeply offensive and a serious violation of Sikh religious principles.— Paramjit Singh Sarna (@ParamjitSSarna) March 12, 2026
In Sikh tradition, tobacco is strictly prohibited and regarded as a Bajjar… pic.twitter.com/ZoThF3K5Vp
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ: ನಾನು ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದೇ ವೇಳೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ವೀಕ್ಷಕರು ಅಧಿಕೃತ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಉದ್ದೇಶದಂತೆ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುಪ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಎಐ-ರಚಿತ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, "ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿತು. ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಖ್ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಟಿಸಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಿಖ್ ಗುಂಪು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಪೇಟ, ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಾಡಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಧೂಮಪಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಅಗೌರವ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರವು (ಆರ್.ಮಾಧವನ್) ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರ್ಬಾನಿ ಪಠಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.