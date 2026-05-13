ದಿಲೀಪ್​ ರಾಜ್​ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವರು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ​ದಿಲೀಪ್​ ರಾಜ್​​ ತಮ್ಮ 47ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಕನ್ನಡ ತಾರೆಯರು
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 13, 2026 at 2:02 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್​ ರಾಜ್​ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ! ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ, ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಿಗೆ 47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ್ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್​: ಪವರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​​, ಯುವರತ್ನ, ನಗುಮೊಗದ ಒಡೆಯ, ಚಂದನವನದ ರಾಜಕುಮಾರ.. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪುನೀತ್​​ ರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್​​​ 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 29ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. 1975ರ ಮಾರ್ಚ್​​ 17ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​ ಕಿರಿ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಪುನೀತ್ 2021ರಲ್ಲಿ​ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಫಿಟ್​ ಅಂಡ್​ ಫೈನ್​ ಆಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪು, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಂಬಲು ತೀರಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್​​ 29 ಮತ್ತು 30ರಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಂದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ: 2020ರ ಜೂನ್​ 6ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಂದನವನದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಆಗವರಿಗೆ ಕೇವಲ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:20ಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ನಟ 3:48ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ: ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ಯನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಸೀಸನ್ 3ರ ವಿಜೇತನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ 2025ರ ಮೇ 11ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ್ರು. ಆಗವರಿಗೆ ಕೇವಲ 34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ನಟ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ, ''ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ನಗು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ. ಕಲಾವಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಾ ಗೆಳೆಯ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ. ದೇವರು ಈ ಆಘಾತವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ: ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 13ರಂದು ಉಡುಪಿಯ ಖಾಸಗಿ‌‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ್ರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಪಿ.ರಾಜು ಅವರ 'ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಂತರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಮೊಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ಮ್​​ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.

ಸ್ಪಂದನಾ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ: ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ಪಂದನಾ 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 7ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್​ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭಸಿತ್ತು. ಆಗವರಿಗೆ ಕೇವಲ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

ಯಶವಂತ ಸರದೇಶಪಾಂಡೆ: ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ 'ರಾಮ ಶಾಮ ಭಾಮ‌' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಯಶವಂತ್ ಸರದೇಶಪಾಂಡೆ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 29ರಂದು ನಿಧನರಾದ್ರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 62 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಭರತ್ ಕುಮಾರ್: ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮೇಲೊಬ್ಬ ಮಾಯಾವಿ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಪುತ್ತೂರು ಭರತ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ 43ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್: 2023ರ ಜನವರಿ 22ರಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಖಳನಟ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ತಮ್ಮ 74ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು.

ನಿತಿನ್ ಗೋಪಿ: 'ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತಿನ್ ಗೋಪಿ 2023ರ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ್ರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

ಸಿ.ವಿ.ಶಿವಶಂಕರ್: ಹಿರಿಯ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಾಹಿತಿ ಸಿ.ವಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಜೂನ್ 27ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತಮ್ಮ 90ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಿಧನರಾದ್ರು.

ಚಿ.ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ: ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿ.ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರು 2025ರ ಜುಲೈ 23ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ್ರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 68 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಾವಿದರು

ಮನೋಜ್ ಭಾರತಿರಾಜ: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ತಮಿಳು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಭಾರತಿರಾಜ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ರಾಕೇಶ್ ಪಾಂಡೆ: ಹಿಂದಿ, ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಂಡೆ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 21ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಆಗವರಿಗೆ 77 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.

ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್: ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ಹಾಗೂ ನಟ ವರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಘುಮನ್ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 9ರಂದು ಅಮೃತಸರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 53 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ನಟಿ ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ: ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಹುಡುಗರು' ಸಿನಿಮಾದ 'ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಕಜ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶೆಫಾಲಿ ಜರಿವಾಲಾ 2025ರ ಜುಲೈ 27ರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ್ರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 42 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. 'ಕಾಂಟಾ ಲಗಾ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ನಟಿ, ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13ರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹೀಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

