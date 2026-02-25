ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ: ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್, ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರು
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಜರುಗಿದ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 10:32 AM IST
ರಾಯಚೂರು: ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗುರುವೈಭವೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವರಸನಾಯಕ ಜಗ್ಗೇಶ್, ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಜರ ಪಲ್ಲಕಿ ಉತ್ಸವದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪರಿಮಳ ತೀರ್ಥ ಪುಷ್ಕರಣಿಗೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬುಧೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವೇದ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ನಡುವೆ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ (ತೇಲು ಉತ್ಸವ) ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾನಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ನಟ - ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ಪವಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಂತರ ಸುಗುಣ ಭಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಘು ಭಟ್ - ಟಿಎನ್ಐಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ "ಶ್ರೀ ರಾಯರ ದರ್ಶನ" ಆಲ್ಬಮ್ ಹಾಡಿನ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಸುಬುದೇಂಧ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯರಣ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗ್ಗೇಶ್, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಸೆಲ್ವಿ ದಾಮೋದರ್, ದಾನಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ (ಬಿಜೆಪಿ - ಬೆಂಗಳೂರು), ರಘು ಭಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀ ರಾಯರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಈ ಮೂಲಕ ಗುರುರಾಯರ ಏಳು ದಿನಗಳ ಗುರುವೈಭೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವೈಭವಪೂರ್ವಕ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು.
ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ರಾಯರ ಭಕ್ತರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತೀ ಕೆಲಸಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ರಾಯರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಹನುಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದು': ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಿಷಬ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!
ಇನ್ನೂ, ಭಾನುವಾರವಷ್ಟೇ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೈವ, ದೇವರ ಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹನುಮಂತನ ಜನುಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಡಿವೈನ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹನುಮನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಿಷಬ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ರೂಮರ್ ಹರಡಿದ್ಯಾವಾಗ? ರಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯ ಆರಂಭದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಮುಂದೆಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.