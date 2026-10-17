ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ'ಕ್ಕಾಗಿ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ!
4,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 59,000 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 12:09 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ 'ರಾಮಾಯಣ' ತಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು 'ರಾಮಾಯಣ'ವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ತರುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೂವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಮಾಯಣವು ಬದುಕಿನಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಳ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸುವ ತಿವಾರಿ, "ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ಮಗನ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಯಿದೆ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಯಿದೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯಯುತ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಮಾಯಣದ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ನಮಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮಿತ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ.... ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶ, ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸೃಜನಶೀಲ ಜನರು, ಇದು ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಪರೂಪ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, "ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಿ!.
ರಾಮಾಯಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಕಾವ್ಯವು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುವಂತಹ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರೇಲರ್ ಚಿತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅದ್ಧೂರಿತನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ರಾಮಾಯಣ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
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ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 3ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', ಎಂಟು ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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