ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ? ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಖ್ಯಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿನ್ನೆ 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 25, 2026 at 4:05 PM IST
ದೇವ್ದಾಸ್, ಪದ್ಮಾವತ್, ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ, ಸಾವರಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು 63ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದೇ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಉಂಟುಮಾಡಿವೆ. ಕೆಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೊಸ್ಟ್ಗಳು ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದವು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ವದಂತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದರೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಥವಾ ಅವರ ತಂಡದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿರದ ಕಾರಣ, ಇದು ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ಬನ್ಸಾಲಿ ಟೀಮ್ ಈಗ ವರದಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಂಡವು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲಿಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ತಂಡದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಳವಳಪಡುವ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ತಂಡವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು, ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭೇಟಿಯು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಇದೀಗ ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇರುವ ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ''ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಮಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಚಿಂತಿಸುವ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಪತಿ-ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ರಣ್ಬಿರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ 2025ರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಲಿಯಾ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ರಣ್ಬಿರ್ ಆಲಿಯಾ ದಂಪತಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬನ್ಸಾಲಿ ಜೊತೆ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರಿಗಿದು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ.