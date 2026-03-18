ಪಾರ್ಟ್​ 2 ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ 'ಧುರಂಧರ್​ 3' ಹಿಂಟ್​ ಕೊಟ್ರಾ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್?; ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ "ಸ್ಟೇ ಟಿಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್" ಹೇಳಿಕೆಯು ಚಿತ್ರದ 3ನೇ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಾಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್​ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

Did Aditya Dhar Hint At Dhurandhar 3?
ಧುರಂಧರ್ 3 ಹಿಂಟ್​ ಕೊಟ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್?
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 1:58 PM IST

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 19, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟಿಕ್​​ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಲೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಳೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್​​ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ, "ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್​​ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಆಗುವವರೆಗೂ ಸೀಟ್​ನಿಂದ ಏಳಬೇಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಧುರಂಧರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟ್ - ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಹೆಸರುಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಧುರಂಧರ್​ 2 ಲೋಡಿಂಗ್​​ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2: ದಿ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್‌ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ, ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

"ಅಸಾಧಾರಣ ಧುರಂಧರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ"ಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾವು ಭಾವಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

