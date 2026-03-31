ETV Bharat / entertainment

'ಇಳಯರಾಜರಂಥ ದಿಗ್ಗಜರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ': 'ಕನ್ನಡತಿ' ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಸಂದರ್ಶನ

'ಕನ್ನಡತಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​​ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್​ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Ranjani Raghavan interview
ನಟಿ-ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಸಂದರ್ಶನ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 31, 2026 at 12:01 PM IST

|

6 Min Read
Choose ETV Bharat

2020ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡ 'ಕನ್ನಡತಿ' ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಟಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾರಂಭ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 'ಡಿ ಡಿ‌ ಢಿಕ್ಕಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​​ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್​​ 29ಕ್ಕೆ 31ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿ, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಡಿ‌ ಢಿಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್​​ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೆಟ್​. ಇಳಯರಾಜ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇಗೆ? ನಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಯಾರು, ಏನು? ಎದುರಾದ ಸವಾಲುಗಳೇನು? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್​.

ನಟಿ-ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಸಂದರ್ಶನ (Audio: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್​​ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?

''ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಜಹಂಸ ಸಿನಿಮಾ 2017ರಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಸೀರಿಯಲ್​ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಟನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಇರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಹಂಸ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, ಟಕ್ಕರ್ ಹೀಗೆ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಇತ್ತು'' ಅಂತಾರೆ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

''ನನಗ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪದಗಳು, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳೇ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಕನ್ನಡದ ಹೊಳಪು ಇರುವ ಪದವನ್ನು ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯ ಟೈಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು‌. ಇಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ ಅಂತಹ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್​ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್​ಸ್ಟಾರ್ಸ್​​ ಪುತ್ರರೂ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಜಾನರ್​ನ ಸಿನಿಮಾ ಇದು?

''ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚಿತ್ರ. ಒಂದು ಸಂದೇಶವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು​.

ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?

''ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.‌ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್​ಮೆಂಟ್ ಇದೆ?

ನಟಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ (Photo: ETV Bharat)

''ಹೌದು, ನನಗಿದು ಬಯಸದೇ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಳಯರಾಜ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇಗೆ?

''ಅದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಕೇಳಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೈ ಜುಮ್​​ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗಿನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ'' ಅಂತಾರೆ ರಂಜನಿ.

ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?

''ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇರ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಕಥೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್​ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬಂತು. ನಂತರ, ಕಾಟೇರ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು.‌ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಈ ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೀರಿ?

''ಒಂದೊಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​​ಫಾರ್ಮ್ಸ್​​ ಕೆಲಸಗನ್ನು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತೆಗೆದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನಿಸಿತ್ತು?

''ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದು. ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಲೋಕೇಶನ್​ ಹುಡುಕೋದು. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್​​ ಸಿಗಬೇಕು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಡೇಶ್ ಹಂಪಿ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್'' ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್​​​.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ?

''ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ರತೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ, ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಾ?

ಮೊದಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಜರ್ನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ ರಂಜಿನಿ ರಾಘವನ್.

2025, ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್​: ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಂಜನಿ, ''ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ನನ್ನ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳೇ ಸರಿದಿದೆ. ಈ ಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದರ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ತಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವಾರು ಜನರ ಸಹಾಯ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವವರು Maestro ಇಸೈಜ್ಞಾನಿ ಇಳಯರಾಜ ಸರ್. 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವವರು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 13, 2024ರಂದು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಾಗ 'ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು' ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನನ್ನವ್ವ ಎಂದು ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಮೂರೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಳಯರಾಜ ಸರ್ ನಮಗೆ 'ಒನ್ ಕಾಲ್ ಅವೇ' ಅನ್ನೋ ಜಂಭ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋದ ವರ್ಷ, 2024 ಜನವರಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಹೊಸ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರೂ, ಅದೇನೆಂದು ಹೇಳಲು 2025 ಬರಬೇಕಾಯಿತು! ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕಲಿತ ಪಾಠವಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲು ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಶೀರ್ವಾದ, ಸಹಕಾರವನ್ನ ಬೇಡುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಶಿ ಪ್ರೀತಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

TAGGED:

ಡಿ ಡಿ‌ ಢಿಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ
ರಂಜನಿ ರಾಘವನ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಇಳಯರಾಜ ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ
ILAIYARAAJA KANNADA MUSIC

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.