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ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಭಿನಯದ ಕರ್ಣಾಟ ಬಲಂ ಅಜೇಯಂ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ದೂರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ

ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹಾಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ
ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 7:33 PM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸೊಗಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ರಂಜಿಸಿವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮಗ ಧ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕರ್ಣಾಟ ಬಲಂ ಅಜೇಯಂ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ‌ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸೈನಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವ್ರ ಮಗ ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 25 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟ ಬಲಂ ಅಜೇಯಂ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ನಟ ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಇಂಟ್ರುಡಕ್ಷನ್ ಹಾಡು ಇದಾಗಿದೆ.

ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹಾಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಚಿತ್ರದ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಣ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಾಲುಕ್ಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಅಂದಿನ ಸಾಮ್ರಾಟ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.. ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದೆ. ಎಂ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವ ಹಾಗೂ ದೇಸಾಯಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌‌ಗಳ ಜೊತೆ ನಾಯಕನಟ ಧ್ಯಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್‌ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಾದಾಮಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗ್ತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬಳಿಕ ನಟ ಹಾಗು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿ.ಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್, ಯುವ ನಟ ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ನಟಿ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ನಾಯಕನ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಟಿ ಲಯ, ಬಲ ರಾಜ್ವಾಡಿ, ಸಂಪತ್, ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್, ಪವನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಜೂನಿಯರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಹಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 25‌ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾದಾಮಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಹಾಗು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಿ.ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕರ್ಣಾಟ ಬಲಂ ಅಜೇಯಂ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್​​ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರೋ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್​​ಗಳು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದ್ಧೂರಿತನದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನಟನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂ. ಎಸ್. ರಮೇಶ್, ವಿಶ್ವ ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ವಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಭರದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ 2027ರ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.

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TAGGED:

KARNATA BALAM AJEYAM
ಕರ್ಣಾಟ ಬಲಂ ಅಜೇಯಂ
FILM SHOOTING IN BADAMI
C P YOGESHWAR
DHYAN YOGESHWAR

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