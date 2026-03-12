ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್: ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗೂ ಮುನ್ನ 500 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ರೀ-ರಿಲೀಸ್
2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗೂ ಮೊದಲು 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 12, 2026 at 3:33 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಹುದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಕೂಡಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟ್ರೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೌದು, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ?!
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ, "ಮೈ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ನೀವು ನನಗೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲವ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಮಿ ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನಿಸುವಂತಹ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಖತ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಧುರಂಧರ್ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸುಮಿತ್ ಕಡೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 500 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ 250 ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 250) "ಧುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಭಾಗ 2ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಹೇರಾ ಫೇರಿ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯ್ಯಾ ನೆನಪಿಸಿತು ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 500 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು - ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 500 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ, 250 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ, ಉಳಿದ 250 ಪರದೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೇ 185 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರೋಶ್ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂದರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,305.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,005.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 299.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ 838.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಆಗಿದೆ.