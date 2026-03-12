ETV Bharat / entertainment

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್​: ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ಗೂ ಮುನ್ನ 500 ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ ರೀ-ರಿಲೀಸ್

2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ಗೂ ಮೊದಲು 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Aditya Dhar, Yami Gautam - Dhurandhar look
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್​​ - ಧುರಂಧರ್ ಲುಕ್​ (Photo: Poster)
ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆಪ್ತರು, ಸಹುದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್​​ ಕೂಡಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್​​ ಬರ್ತ್​​ಡೇ ಟ್ರೀಟ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಹೌದು, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ?!

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಕ್​ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಜೊತೆಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ, "ಮೈ ಒನ್​​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಓನ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ನೀವು ನನಗೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಲವ್​​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾಮಿ ಪಿಂಕ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಸನ್​​ಗ್ಲಾಸ್​ ಧರಿಸಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್​ ಎನಿಸುವಂತಹ ಲುಕ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಸಖತ್​ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಜಿಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಧುರಂಧರ್ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸುಮಿತ್ ಕಡೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, "ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 500 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ 250 ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 250) "ಧುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಭಾಗ 2ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಹೇರಾ ಫೇರಿ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯ್ಯಾ ನೆನಪಿಸಿತು ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 500 ಸ್ಕ್ರೀನ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು - ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ನವೀಕರಿಸಿದ ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 500 ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ, 250 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ, ಉಳಿದ 250 ಪರದೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೇ 185 ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರೋಶ್​​ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್​ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂದರ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,305.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​) ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,005.85 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 299.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ 838.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಆಗಿದೆ.

