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ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಧುರಂಧರ್': ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ

Dhurandhar Record:'ಧುರಂಧರ್' ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಒಟಿಟಿ ಗೇಮ್ - ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ (ನಾನ್​ ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

Ranveer Singh's Dhurandhar Look
'ಧುರಂಧರ್' ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 12:54 PM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಧುರಂಧರ್' ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಟೆಡ್ ಸರಾಂಡೋಸ್ (Ted Sarandos) ಚಿತ್ರದ ಕೆಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್​​ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಧುರಂಧರ್' ಈ ವರ್ಷ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ (ನಾನ್​ ಇಂಗ್ಲಿಷ್)ವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ 'ಧುರಂಧರ್': ಕೊರಿಯನ್ ಶೋ 'ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್'ನಂತೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆಯೇ? ಎಂದು ಟೆಡ್ ಸರಾಂಡೋಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಧುರಂಧರ್ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ವ್ಯೂವರ್​ಶಿಪ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದರು. ಪರಿಣಾಮ, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೀಗ 'ಧುರಂಧರ್' ಅನ್ನು ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ 'ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್' ಮತ್ತು 'ಮನಿ ಹೈಸ್ಟ್'ನಂತಹ ಸರಣಿಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಭಾರತವು ಯಾವಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೆಡ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಕ್ಷಣ ಬರುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಕಾಶವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಸಿನಿಮಾದ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಟೆಡ್ ಸರಾಂಡೋಸ್ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

2024ರಿಂದ, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನ ವೀಕ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಕಂಟೆಂಟ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "2024ರಿಂದ, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನ ವೀಕ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ವರ್ಷ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಕಂಟೆಂಟ್​​ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಧುರಂಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಿತು. ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿವೆ.

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TAGGED:

ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರ
ಧುರಂಧರ್ ದಾಖಲೆ
ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್
ಧುರಂಧರ್ ನೆಟ್​ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್
DHURANDHAR RECORDS

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