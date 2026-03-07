ರಿವೇಂಜ್ಗೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿದ್ಧ; ಧೈರ್ಯ, ಕಿಚ್ಚು, ಸೇಡಿನ ಮಂತ್ರ
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ರ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : March 7, 2026 at 1:51 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧುಳೇಬ್ಬಿಸಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾದ ಧುರಂಧರ್ ರಿವೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ರ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಣವೀರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹಮ್ಜಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಣವೀರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣುವ ಅವರು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೇವಲ ಧೈರ್ಯ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಅದೇ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಟ್ರೈಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಾತರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿ - ಸಿರೀಸ್ ಸಂಗೀತದ ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈದ್, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ ಬಡಿಸಲು ಪ್ಯಾನ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ಪುಷ್ಪ-2 ದಿ ರೂಲ್ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್'ನಲ್ಲೂ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಅಭಿಯನ ನೀಡಿದ್ದ ದೈತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ vs ಧುರಂಧರ್ 2: ಯಶ್ or ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್; ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಟೀಸರ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆದ್ಯತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ?
OTT ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 1,300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್: ಹಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಟ್, ಮ್ಯೂಟ್; ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ!