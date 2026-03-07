ETV Bharat / entertainment

ರಿವೇಂಜ್​ಗೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿದ್ಧ​; ಧೈರ್ಯ, ಕಿಚ್ಚು, ಸೇಡಿನ ಮಂತ್ರ

'ಧುರಂಧರ್​ 2' ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ರ ಜಸ್ಕಿರತ್​ ಸಿಂಗ್​ ರಂಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

dhurandhar-2-trailer-released-ranveer-singh-prepares-for-epic-revenge
'ಧುರಂಧರ್​ 2' ಟ್ರೈಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 7, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್​ 2' ಟ್ರೈಲರ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಧುಳೇಬ್ಬಿಸಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್'​ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವಾದ ಧುರಂಧರ್​ ರಿವೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಣವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಧುರಂಧರ್​ 2' ಟ್ರೈಲರ್​ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ರ ಜಸ್ಕಿರತ್​ ಸಿಂಗ್​ ರಂಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಣವೀರ್​ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತ ಕುತೂಹಲ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್​ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹಮ್ಜಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಣವೀರ್​ ತಮ್ಮ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ ಜಸ್ಕಿರತ್​ ಸಿಂಗ್​ ರಂಗಿ ಆಗಿಯೂ ಕಾಣುವ ಅವರು ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಯಂಗ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೂ ಕೇವಲ ಧೈರ್ಯ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಅದೇ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​, ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಧುರಂಧರ್​ 2 ಟ್ರೈಲರ್​ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಾತರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟಿ - ಸಿರೀಸ್ ಸಂಗೀತದ ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್​ 19ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈದ್, ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವ ಮತ್ತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ ಬಡಿಸಲು ಪ್ಯಾನ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಧುರಂಧರ್​ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​ ಅಭಿನಯದ ಪುಷ್ಪ-2 ದಿ ರೂಲ್​ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.

'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್​'ನಲ್ಲೂ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಬುತ ಅಭಿಯನ ನೀಡಿದ್ದ ದೈತ್​ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್​ ಖನ್ನಾ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

