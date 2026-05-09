'ಧುರಂಧರ್ 2' ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ: ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ?

ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2026ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ.

Dhurandhar 2 OTT
ಯಾವ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಲಭ್ಯ?
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 2:06 PM IST

ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್​​ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್​​' ಫೈನಲಿ ತನ್ನ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಲೀಸ್​​​​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ!

ಹೌದು, ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೇ 14, 2026ರಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಟೈಮ್​​ ಝೋನ್​​ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವೀಕ್ಷಕರು ಮೇ 15ರಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರವು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹೌದು, 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ (ರಾ & ಅನ್‌ಸೀನ್)' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ದೀರ್ಘ ರನ್‌ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 3 ಗಂಟೆ 52 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಕಟ್​​​ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 3 ನಿಮಿಷಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ವಿಸ್ತೃತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ವೈರಲ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗ್ರ್ಯಾಬ್​​ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗ್ರ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ವಿವರಣೆ ಹೀಗಿದೆ - "ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುರಂತದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ತನ್ನ ಆಳ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಜಾ ಆಳವಾಗಿ ಧುಮುಕುತ್ತಾನೆ".

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಭಾರತೀಯ ಒಟಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಇನ್ನೂ ಭಾರತದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, 8 ವಾರಗಳ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇ 14ರಂದು ಚಿತ್ರವು ಜಿಯೋಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ವಿವಾದವೊಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೊಂದಲ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರಂಗ್ ದೇ ಲಾಲ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ತ್ರಿದೇವ್‌ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ತಿರ್ಚಿ ಟೋಪಿವಾಲೆಯ ರೀಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರಿದೇವ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ರೈ, ಮೂಲ ಹಾಡನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೇ ಮಧ್ಯದ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಈವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,791.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ 1,365.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 426.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.

