ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್​: ₹1,365 ಕೋಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್​ 4ರ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ 'ಧುರಂಧರ್ 2'

11ನೇ ದಿನ 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,365 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 4ನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 1:41 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡು 10 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಕುಗ್ಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ತನ್ನ 11ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 68.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

11ನೇ ದಿನ, ಭಾನುವಾರ 19,270 ಶೋಗಳಿದ್ದವು. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಸ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ, ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯು ಚಿತ್ರದ ವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್​ ಬಳಿಕ, ಧುರಂಧರ್ 2 ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 674 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್​-ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಕೂಡಾ ಕೆಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಓಪನಿಂಗ್​ ಡೇನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನಂತಿತ್ತು.

ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಚಿತ್ರ 2ನೇ ಭಾನುವಾರ 68.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 846.87 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ (ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಕೇವಲ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,011.95 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

11 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 1,365 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 1,023 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 867 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 342 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್: 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2'ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ​ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. 214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಧುರಂಧರ್ 2 ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ತನ್ನದೇ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಧುರಂಧರ್ 1ರ ಭಾರತದ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 840 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಎರಡನೇ ಭಾಗವೀಗ 867 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ​ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಂಗಲ್, ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ 2ರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈಗಿನ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ್ರೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಒಂದು ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇ್ಲಲದೇ ಚಿತ್ರಮಮದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರದ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

