ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ₹1,000 ಕೋಟಿ: ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟುವತ್ತ ಧುರಂಧರ್ 2

ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಚಾಪ್ಟರ್​​ 2ರ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ 1,000+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

Dhurandhar 2 nears to KGF 2
ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟುವತ್ತ ಧುರಂಧರ್ 2
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 4:05 PM IST

'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್​ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್​ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಧುರಂಧರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 104 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಜಿಎಫ್​ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್​​ ಮಾಡುವತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಿದೆ.

'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' 7 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: 7ನೇ ದಿನದಂದು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು 20,352 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ 48.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 623.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 745.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. 7ನೇ ದಿನದಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು 11.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ವಿದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು 261.92 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು 1,007.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2ನತ್ತ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ಜೀವಮಾನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಜಿಎಫ್​ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,215.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ 1,000.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, 859.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಆಗಿತ್ತು. 214.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಧುರಂಧರ್ 2ರ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ವೇಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್​ ಆಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋ (ಬುಧವಾರ)43.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)102.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)80.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)113 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)65.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)56.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಏಳನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)48.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್623.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

(ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​​ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ).

ಧುರಂಧರ್ 2 ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೀವಮಾನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಬ್ರೇಕ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಗದರ್ 2 (525.70 ಕೋಟಿ ರೂ.), ಪಠಾಣ್ (543.09 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ (553.87 ಕೋಟಿ ರೂ.)ನಂತಹ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಧುರಂಧರ್ 2 ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದ ಚಿತ್ರವೂ ಇದಾಗಿದೆ.

ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 11,294 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಶೋನೊಂದಿಗೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಆರಂಭ ಕಂಡಿತು. ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21,633 ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ದಿನ 20,352 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿದ್ದವು.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್​ನಲ್ಲಿ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಮೀರಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2
ಧುರಂಧರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ರಣ್​ವೀರ್​​ ಸಿಂಗ್
DHURANDHAR 2 COLLECTION

