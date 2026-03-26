'ಧುರಂಧರ್ 2 ನವ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ': ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್

'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್​' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್​​ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2 ನವ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ (Photo: ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 2:47 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (IFFD) 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್​​ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ "ನವ ಭಾರತ"ದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ವೀನ್​ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಅಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ನೋಡಿ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂಥ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಇದೆ. ಇದು ನವ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಕನಸು, ನವ ಭಾರತದ ಮಿಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್, ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕನೆಕ್ಷನ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ, ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಜಲ್​ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್​​, ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​​, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವರು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹಾಡಿಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ತಲೈವಾ ರಜನಿ, "ಎಂಥ ಚಿತ್ರ. ಧುರಂಧರ್2! ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾ ಬಾಪ್! ರಣ್​​ವೀರ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ. ಜೈ ಹಿಂದ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಖ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್​​ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸರ್ದಾರ್ ಗುರ್ಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೀರ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಖ್ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು, ಪೇಟ, ಗಡ್ಡವಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಡಾ ಧರಿಸಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಟಿಸಿರುವ ಎಐ ರಚಿತ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ, ಸಿಖ್​ ಸಮುದಾಯದವರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಕೆಲವರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​​ ಮೆಟೀರಿಯಲ್​​ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್ ಪೇಟ ಧರಿಸಿ ಸಿಗರೇಟ್​ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಫೋಟೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಟುಕಥೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಲ್ಲ. ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದ ಅವರು, "ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

