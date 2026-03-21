'ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ': 'ಧುರಂಧರ್​ 2' ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟಿ ರಮ್ಯಾಗೆ ನಿರಾಶೆ

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್​ 2' ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧುರಂಧರ್​ 2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
Published : March 21, 2026 at 11:16 AM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​​​ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಮಾರ್ಚ್​​ 19ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್​​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ವಿಮರ್ಶಕರೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂದ ಮೋಹಕತಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಮ್ಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಳೆದ ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್​​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ: ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದೆ. ವಾಹ್! ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕ್ಲಾಸ್. ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ನೀರಸ ವಿಷಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದಂತಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಗಿವ್ ಅಪ್​ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ. ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. "ಪಾಸ್, ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಜೀವನದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ" ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಸಂಪಾದನೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ನಟನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ "ಹಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೈ, ಭೇಜ್ ದೋ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೇನೋ.

ಧುರಂಧರ್ (ಭಾಗ 1)ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು, ವೈಬ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಎಂಗೇಜಿಂಗ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಧುರಂಧರ್​2ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಣ್​​ವೀರ್ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ - ಅವರು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅವರ ಕೂದಲು ಮಾತ್ರ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕೂದಲು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಕೇಶರಾಶಿ. ಬಹುಶಃ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರಬಹುದು.

ಇನ್ನೂ ಹಿಂಸೆ!!! ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲತಃ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕೈಪಿಡಿ (ಇದು ಇರಬಾರದು). ಸಿರಿಂಜ್? ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನರ್? ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಕುಗಳು, ಮೊನಚಾದ ಚೆಂಡುಗಳು, ಮಚ್ಚುಗಳು, ರೀಪರ್‌ಗಳು, ಸರಪಳಿಗಳು, ಬಂದೂಕುಗಳು, ಬಾಂಬ್‌ಗಳು, ಬಝೂಕಾಗಳು, ಶಟರ್‌ಗಳು - ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ: "ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ/ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂಬುದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಮುಂಡವನ್ನು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಡೈಲಾಗ್ಸ್​ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೈನ್ಸ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಆಸ್ಕರ್, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮರೆತುಬಿಡಿ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ: ಧುರಂಧರ್ 2 ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಶೆ. ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಭಾಗ 1 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಭಾಗವು ಧುರಂಧರ್ 2 ಏಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಣ್​​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್​ ಇದ್ದೀರ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ - ಜಿಂಗೋಯಿಸಮ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್' ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಅವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಾದ್ಯಂತ ಶೂಟಿಂಗ್​​​ ನಡೆದಿದೆ.

