ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಓಪನ್: ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ರಣ್​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಲುಕ್ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 14, 2026 at 5:13 PM IST

2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರೆಗ್ಯುಲರ್​ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಚಿತ್ರದ ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮೊದಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇಂದು, ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ದಿನಕ್ಕೆ, ಬೇಕಾದ ಸಮಯ, ಶೋಗೆ ನೀವು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್​ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಲೆಟ್ ದಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್‌ಗಾಗಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೆರೆದಿದೆ. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವಾ, ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಈದ್‌ನಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​​ ಶೋಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್​​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬುಕಿಂಗ್​​ನಿಂದ ಸುಮಾರು 27.78 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪೇಯ್ಡ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​​​ಗಳಿಂದಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್​​​ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಬಹುದು.

ಈ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗಳು ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಆರಂಭಿಕ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲಗಳು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ.

ಬುಕ್‌ಮೈಶೋನಂತಹ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಅನೇಕ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15 ಅಥವಾ 6:30ಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲೇಟ್​ ನೈಟ್​ ಶೋಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11:30 ಮತ್ತು 11:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು 235 ನಿಮಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್ ಟೈಮ್​​ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಇದು 3 ಗಂಟೆ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ರನ್​ಟೈಮ್​​ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು': ಲಗಾನ್​ ನಟ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್

ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆಯಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ವೆಂಕಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ 690 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮುಂಗಡ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ $1.07 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ, 1,765ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ 67,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿವೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮುಂಗಡಗಳು ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು $1.31 ಮಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: ಫಸ್ಟ್ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಗುರುನಂದನ್ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಾಡಾನೆ, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ನೋಡಿ

ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಧುರಂಧರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್​.ಮಾಧವನ್, ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ನಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಅವರು ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿಯಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.

