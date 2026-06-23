'ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದೆ': ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ 250ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಾಥ್
ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ 250ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 2:52 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ 250ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್'. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದರು. ಟೀಸರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಕಲ್ (ಸುಂದರ್ ರಾಜ್) ಅವರ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಏನನ್ನೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಅಂಕಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂದು 250ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಕ್ಲೋಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಹ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೋಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ವಿಶನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಶನ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ಅಂಕಲ್ನ ಉದ್ಭವ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇವರ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತ. ಬಂಗಾರ ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್, ವಿ ಲವ್ ಯು" ಎಂದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ''ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರವಿದ್ದರೂ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಭಯಂಕರ ರೇಗಿಸೋನು. ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೇಕಾಫ್ ಮಾಡೋಣ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು. ಒತ್ತಡಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಯಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಮೀಟ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕನಸು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೀರೋ ಆಗೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇತ್ತು. ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಸಾವಿರ ರೂ. ವ್ಯಾಪಾರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಸೇ ಕೊಡದೇ ಇರುವ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಹೋದೆ. 8,9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಚಾರ್ಚ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನನ್ನು ರೋಮಾಚಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. ದೇಶಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವವನು ಸೈನಿಕ. ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವವನು ಪೊಲೀಸ್. ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಜೆ.ಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಅಂದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪೈರೆಸಿ ಆಗಬಾರದು. ಅದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಅಂತಾ ಇರಲ್ಲ. ವಿಲನ್, ಪೋಷಕ, ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡೇ ನಮಗೆ ಚೆಂದ ಎಂದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಅವರ ಫ್ಯಾನ್. ಅವರು ಐಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ, ನಾವು ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೆ ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾದು ಕಾದು ಹದ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ನಿಂದ U/A ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರಕಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಟ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಮೂಲ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟ್ ಅವರೇ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಹರ್ಷ್ ಅರ್ಜುನ್, ಸತ್ಯಶ್ರೀ, ಅಮರ್, ರೂಪೇಶ್, ಡಾ.ಪ್ರಮೋದ್, ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತರೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಭಾರತೀಯ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
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ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಟಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಪುತ್ರಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.