'ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್': ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್, ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ನೆತ್ತರು; ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್!
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು 1970ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಗ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 10:39 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಪ್ರಿಲ್ 22ರ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನವನದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ 1970ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಗ್ರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ದೃಶ್ಯಗಳೇ!.
ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ತಾರಾಬಳಗದ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರದ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, "ಜಗತ್ತು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ! ಕಥೆ ಈಗ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ!! ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಪ್ರಿಲ್ 30, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' 1970ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕರಾಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದೆ. ಅಪರಾಧ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಗರದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಭೂಗತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏರುವ ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಕೆಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
2 ನಿಮಿಷ 47 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ ಹೊಡೆದಾಟ, ಸ್ಫೋಟ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 70ರ ದಶಕದ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಳೇ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಲರ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಕೆವಿಎನ್ ಆಪ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು?
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಈ ವರ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್ 30, 2026ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ, ನಟಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ To ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸಿನಿ ಪ್ರಯಾಣ
ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ''ಹೌದು, ಕೆ.ಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಡೊಂದು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ - ಎಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೇನೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.