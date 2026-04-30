'KD': ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು: ಪಾರ್ಟ್​ 2ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲಿವೆ

ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

'KD: The Devil' Movie X Reviews
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​'ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಷೆ ಹೇಗಿದೆ? (Photo: Film Poster)
Published : April 30, 2026 at 2:38 PM IST

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವಿಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರಾದ ಸುದೀಪ್​, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದವರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಷೆ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾರ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್​ ಬೆಂಕಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್​. ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗ್​​​ನಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್​​ ಹಾಫ್​ ಹೈಪ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ''ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್​ ಸ್ಮೂತ್​ ಸೆಟಪ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಜಿಎಂ. ಇಂಟರ್​ವಲ್​​ಗೆ ರೀಚ್​ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್​​ ಚಾರ್ಜ್ಡ್​​​. ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಟ್​​ಮೆಂಟ್​​ ಸೆಕೆಂಡ್​ ಹಾಫ್​ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ವರೆಗೂ ಹೋಲ್ಡ್​ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸೇ ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಗೆದ್ದ್​​​ಬಿಟ್ರಿ ಕಣ್ರೀ ನೀವು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು, ''ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್​ ರಿವ್ಯೂವ್​​​ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್​ ಮಾಡೋಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ಕೆಡಿ 2 ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೀರೋನಾ? ಎನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಸೀನ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ''ಕೆಡಿ2 ಲೋಡಿಂಗ್. ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ? #ಕಿಚ್ಚಸುದೀಪ್​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ 2 ಎಂದು ಬರೆದಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸುದ್ದೀಪ್ ಅವರದ್ದೇ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​ ಅವರದ್ದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಸೀನ್​ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಒಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ''ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಿಂಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಪ್ರೀ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ರಿವ್ಯೂವ್​ನಲ್ಲಿ, ''ಸೆಕೆಂಡ್​ ಹಾಫ್​​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್-ಅಪ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಪೀಡ್​ ಡ್ರಾಪ್​ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೀ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​​ವರೆಗೂ ಟೆನ್ಷನ್​​​ ಪ್ಲಸ್​​ ಎಕ್ಸೈಟ್​ಮೆಂಟ್​​ ಪೀಕ್​​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರ್ಷೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಖಚಿತ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ ಅದ್ಭುತ. ಆಲ್​ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್. 2026ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಡಿಂಗ್​​. ಬೆಂಕಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಚ್ಚ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ''ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಬೆಂಕಿ. ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್​ ಒನ್​ ಮ್ಯಾನ್​​ ಆರ್ಮಿ. ಸೆಕೆಂಡ್​​ ಹಾಫ್​ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್​ ಸೂಪರ್​. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ವೈಬ್ಸ್''​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'KD' ರಿಲೀಸ್, ​​ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ್; ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧುರಂಧರ್ 2: ಸಿಜಿಐ ಅಲ್ಲ; 500 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್​ ಸೀನ್​ ಶೂಟಿಂಗ್!

