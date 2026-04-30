'KD': ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು: ಪಾರ್ಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲಿವೆ
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 2:38 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾವಿಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರಾದ ಸುದೀಪ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಷೆ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾರ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಬೆಂಕಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಪ್ರತೀ ಪಾತ್ರವೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಹೈಪ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ''ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸೆಟಪ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಜಿಎಂ. ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಅದೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸೇ ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಗೆದ್ದ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಣ್ರೀ ನೀವು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು, ''ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂವ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ಕೆಡಿ 2 ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೀರೋನಾ? ಎನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವೀಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ''ಕೆಡಿ2 ಲೋಡಿಂಗ್. ಹೀರೋ ಯಾರು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ? #ಕಿಚ್ಚಸುದೀಪ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ 2 ಎಂದು ಬರೆದಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸುದ್ದೀಪ್ ಅವರದ್ದೇ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರದ್ದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಸೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದ್ಭುತ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಒಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ''ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮಿಂಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಪ್ರೀ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ರಿವ್ಯೂವ್ನಲ್ಲಿ, ''ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್-ಅಪ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೀ-ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಕ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರ್ಷೆಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಖಚಿತ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್. 2026ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಡಿಂಗ್. ಬೆಂಕಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ ಕಿಚ್ಚ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ''ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಬೆಂಕಿ. ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ವೈಬ್ಸ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
