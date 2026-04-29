ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'ಗೆ A ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ನಾಳೆ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಎ' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 12:44 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ನಾಳೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಏಪ್ರಿಲ್ 22, ಬುಧವಾರದಂದು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಂಚ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಳೆ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಉತ್ಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
‘A’ CERTIFIED 🔥— KVN Productions (@KvnProductions) April 29, 2026
Raw. Ruthless. Real #KDTheDevil
1 DAY TO GO
Book now: https://t.co/eyfnbt3evs
ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ರಗಡ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ''ಎ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ರಾ, ರುತ್ಲೆಸ್, ರಿಯಲ್.. ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್.. ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಲಭ್ಯ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ 1970ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾರ್ಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿತ್ತು. ಅಪರಾಧ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ದರೋಡೆಕೋರ ಕೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರ್ಗ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡು ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು. ಹಾಡು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರಣ ತೀರಾ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂತು. ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶಗಳ ನಂತರ ಹಾಡನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೇಮ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು. ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಡಿ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಪ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, 'ಹೌದು, ಕೆ.ಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿವೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆನ್ಸಾರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ 2025ರಲ್ಲೇ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದೇ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಕೊಂಚ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿತು. ನಾಳೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
