ಪ್ರೇಮ್, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'KD' 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 'ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 12:35 PM IST
ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬಳಿಕ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' 8ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಡಿ ತನ್ನ 8ನೇ ದಿನ 0.74 ಕೋಟಿ (74 ಲಕ್ಷ) ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 0.66 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 6ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ದಿನದ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು 1.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಬುಧವಾರ 0.84 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು.
8 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಗುರುವಾರದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 17.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 15.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|2.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|2.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಐದನೇ ದಿನ (ಸೋಮವಾರ)
|1.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|1.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಆರನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ)
|1.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|1.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಏಳನೇ ದಿನ (ಬುಧವಾರ)
|0.84 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|0.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎಂಟನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|0.74 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|0.66 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು
|17.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|15.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್).
ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ದಿನ 845, 2ನೇ ದಿನ 817, 3ನೇ ದಿನ 737, 4ನೇ ದಿನ 680, 5ನೇ ದಿನ 629, 6ನೇ ದಿನ 674, 7ನೇ ದಿನ 682, 8ನೇ ದಿನ 741 ಶೋಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿವೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾಸ್ ವೇವ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ': 'ನೀನು ಬೇಕು ಅಮ್ಮ' ಎಂದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್
ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಲ್ಲದೇ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪುಷ್ಪ 2' ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಂದೆ, ಪತ್ನಿ: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯದ ಭರವಸೆ