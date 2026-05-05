ಪ್ರೇಮ್, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ 'KD' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ? 5 ದಿನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 11:40 AM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 5 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ 4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ 2.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 2.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಐದನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ 2.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಾರದ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರದ ಗಳಿಕಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ 2.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 2.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಐದನೇ ದಿನ 2.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 13.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Explainer: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇಕೆ ಕಡಿಮೆ? ಕಾರಣ ಕೊಟ್ರು ಸಿನಿಗಣ್ಯರು
ಒಟ್ಟು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲ ದಿನ ಚಿತ್ರ 845 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ದಿನ 817, ಮೂರನೇ ದಿನ 737, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 680 ಮತ್ತು ಐದನೇ ದಿನ 629 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
Last night was more than just a screening ✨— KVN Productions (@KvnProductions) May 3, 2026
With incredible personalities joining in, #KDTheDevil became a shared celebration.
Every reaction made it even more special 🎬#BlockbusterKDTheDevil running successfully in cinemas near you
Book your tickets now!
Book now:… pic.twitter.com/ieR1WPJObv
ಇನ್ನೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ (ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ) ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲ ದಿನ ಶೇ.46.0, 2ನೇ ದಿನ ಶೇ.50.0, 3ನೇ ದಿನ ಶೇ.36.0, 4ನೇ ದಿನ 45.0 ಮತ್ತು ಐದನೇ ದಿನ ಶೇ.30.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿರುಪತಿ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್
Day 2, the madness rises stronger 🔥— KVN Productions (@KvnProductions) May 2, 2026
Not just mass… emotions that stay, twists you don’t expect.
KD continues its unstoppable run across theatres.#BlockbusterKDTheDevil running successfully in cinemas near you
Book your tickets now!
Book now: https://t.co/eyfnbt3evs
Book… pic.twitter.com/jI4wXEc5te
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.