ಪ್ರೇಮ್​​, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನ 'KD' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಹೇಗಿದೆ? 5 ದಿನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 16.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'KD: The Devil' box office Collection day 5
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ
Published : May 5, 2026 at 11:40 AM IST

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ರಿನ್ಸ್​ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಏಪ್ರಿಲ್​ 30ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.

'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 5 ದಿನಗಳ​ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ 4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ 2.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 2.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಐದನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಸೋಮವಾರ 2.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಾರದ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರದ ಗಳಿಕಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಾರವೂ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ 2.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 2.35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಐದನೇ ದಿನ 2.57 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 13.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲ ದಿನ ಚಿತ್ರ 845 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ದಿನ 817, ಮೂರನೇ ದಿನ 737, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 680 ಮತ್ತು ಐದನೇ ದಿನ 629 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಥಿಯೇಟರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ (ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ) ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಮೊದಲ ದಿನ ಶೇ.46.0, 2ನೇ ದಿನ ಶೇ.50.0, 3ನೇ ದಿನ ಶೇ.36.0, 4ನೇ ದಿನ 45.0 ಮತ್ತು ಐದನೇ ದಿನ ಶೇ.30.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಫೇಮಸ್​ ಫಿಲ್ಮ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹೌಸ್ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ನ ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​​ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಂಜಯ್​ ದತ್​, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ರವಿಚಂದ್ರನ್​, ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

