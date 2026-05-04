'KD' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ: ಪ್ರೇಮ್, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 4 ದಿನಗಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 4, 2026 at 1:34 PM IST
ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಎಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಸಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಷೆಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆದವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ಚಿತ್ರತಂಡದವರೂ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 4 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' 4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್)ಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 4ನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ 5.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಶನಿವಾರ 2.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 4 ದಿನಗಳ ಪೈಕಿ 4ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಕಿಅಂಶವೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
A Special Celebrity Show… A Night to Remember | #KDTheDevil 💥#BlockbusterKDTheDevil is going strong across theatres#KD #BlockbusterKDTheDevil #KDTheDevillnCinemasNow pic.twitter.com/Pc7VkHY3d4— KVN Productions (@KvnProductions) May 3, 2026
|ದಿನ
|ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಮೊದಲ ದಿನ (ಗುರುವಾರ)
|4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಎರಡನೇ ದಿನ (ಶುಕ್ರವಾರ)
|4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮೂರನೇ ದಿನ (ಶನಿವಾರ)
|2.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ (ಭಾನುವಾರ)
|5.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|4.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ
|15.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|13.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಚಿತ್ರ 845 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ದಿನ 817, ಮೂರನೇ ದಿನ 737, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 680 ಶೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈವರೆಗೆ ಚಿತ್ರ 3,079 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ.
Day 3 of #KDTheDevil looks like this, full houses, real reactions, and non-stop energy 💥#BlockbusterKDTheDevil is going strong across theatres 🎬— KVN Productions (@KvnProductions) May 3, 2026
ಇನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಶೇ.46.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ 2ನೇ ದಿನ ಶೇ.50.0, 3ನೇ ದಿನ ಶೇ.36.0, 4ನೇ ದಿನ 45.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಖಳ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದು, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.