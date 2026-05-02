ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 'ಕಮ್​​ ಬ್ಯಾಕ್​ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, KD ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

ಪ್ರೇಮ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಸಿನಿಮಾ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'KD: The Devil' Box Office Collection
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್​ (Photo: Film Poster)
Published : May 2, 2026 at 12:22 PM IST

ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬಳಿಕ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​​​' ಏಪ್ರಿಲ್​​ 30ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್​​ ಅಂಕಿ ಅಂಶವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.​​

ಹೌದು, 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​​​' ಗುರುವಾರದಂದು ಥಿಯೇಟರ್​​ಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 2 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ​

ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​​ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ರಿನ್ಸ್​​​ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ 3.50 (4.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿತ್ರ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ ಚಿತ್ರ 8.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 7.14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 845 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇ.46.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್​ ಹೊಂದಿತ್ತು. 2ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 817 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇ.50.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್​ ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮಾರ್ಟಿನ್​​ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ

ನಟನ ಕೊನೆಯ ಮಾರ್ಟಿನ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ನಂತರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಸುಮಾರು 25+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ) ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಏನಂದ್ರು?

ಕೆವಿಎನ್​​ ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಹೆಸರೇ ಸಾಕು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇ ನಮ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್​ ರಿಟರ್ನ್​​' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವರು 'ಪ್ರೇಮ್​ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಅರ್ಜಾಗೆ ಇದು ಕಮ್​ ಬ್ಯಾಕ್​ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

10 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಸೂಪರ್​, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್​ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹಲವು ಮಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಥಿಯೇಟರ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, 'ದಿಸ್​ ಕಮ್​ ಬ್ಯಾಕ್​​ ಈಸ್​ ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್​, ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೇಮ್​ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಧ್ರುವ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಬ್ಸಲೂಟ್​ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು 'ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೆಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​, ಸೂಪರ್​ , ಗೆದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಲೆವೆಲ್​​' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​​​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ​ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​, ರವಿಚಂದ್ರನ್​ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಖಳನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​, ತುಳುನಾಡಿನ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

