ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್: 'ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, KD ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 2, 2026 at 12:22 PM IST
ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬಳಿಕ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಗುರುವಾರದಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 2 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ
ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ 3.50 (4.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿತ್ರ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ ಚಿತ್ರ 8.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 7.14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ 845 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇ.46.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು. 2ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 817 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇ.50.0ರಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ
ನಟನ ಕೊನೆಯ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ನಂತರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಸುಮಾರು 25+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ) ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Day 2, the madness rises stronger 🔥— KVN Productions (@KvnProductions) May 2, 2026
Not just mass… emotions that stay, twists you don’t expect.
KD continues its unstoppable run across theatres.#BlockbusterKDTheDevil running successfully in cinemas near you
ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಏನಂದ್ರು?
ಕೆವಿಎನ್ ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಹೆಸರೇ ಸಾಕು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರೇ ನಮ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ರಿಟರ್ನ್' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವರು 'ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಅರ್ಜಾಗೆ ಇದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹಲವು ಮಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ'ಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಪ್ರೇಮ್ ಆಪ್ತರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, 'ದಿಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್, ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಧ್ರುವ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಬ್ಸಲೂಟ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವರು 'ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೆಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೂಪರ್ , ಗೆದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿವೆ.
Your love and energy are turning #KDTheDevil into pure madness on every screen 🙌 🔥#BlockbusterKDTheDevil running successfully in cinemas near you— KVN Productions (@KvnProductions) May 1, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಶಿವಣ್ಣನ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖಳನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ತುಳುನಾಡಿನ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.