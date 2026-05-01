ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾಗೆ ಗೆಲುವು: 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​; ಪ್ರೇಮ್​ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುತಾರಾಗಣದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ದಿನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 845 ಶೋಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​
Published : May 1, 2026 at 11:02 AM IST

ಫೈನಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​​​' ಗುರುವಾರದಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಏಪ್ರಿಲ್​​ 30ರಂದು ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ, ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್​ನಲ್ಲೇ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಚಂದನವನದತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಡಿಮೀರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಸಂಜಯ್​ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​

ದೇಶದ ಮೂಲೆ-ಮೂಲೆಗಳ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾರದ ಮಧ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕಳವಳವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ​​ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರಕಂಡ ದಿನ 4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಪ್ರಿನ್ಸ್​​​ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​' ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ (ಗ್ರಾಸ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಆಗಿದೆ. 845 ಶೋಗಳಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಶೇ.46.0ರಷ್ಟಿತ್ತು.

ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಕನ್ನಡ 2ಡಿ ವರ್ಷನ್​ನ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್​ ಗಮನಿಸಿದರೆ - ಮಾರ್ನಿಂಗ್​ ಶೋನಲ್ಲಿ ಶೇ.18.50ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.24.00, ಸಂಜೆ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.17.33, ರಾತ್ರಿಯ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.28.25 ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ದರವಿತ್ತು. ವಾರದ ದಿನವೇ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹುತೇಕರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಟಿನ್​​ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ

ಮಾರ್ಟಿನ್​​ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ 7.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಒಟ್ಟು 25.72 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಕುರಿತು...

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಖಳ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್​ ದತ್​ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್​, ರವಿಚಂದ್ರನ್​ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೂ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​​​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ನಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'KD': ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು: ಪಾರ್ಟ್​ 2ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​? ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವಿಮರ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲಿವೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Video: 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'KD' ರಿಲೀಸ್, ​​ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇಮ್; ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರು

