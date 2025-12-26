ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ಪ್ರೇಮ್ ನಟನೆಯ 'ಕೆಡಿ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್: ಜೋಡೆತ್ತು ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್
ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೆಡಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೆಡಿ'. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅಣ್ತಮ್ಮ ಜೋಡೆತ್ತು ಕಣೋ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಂಚಿನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹಾಡು ಸಹೋದರ ಭಾಂದವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಿದೆ. ತಂದಾನಿ ತಾನೇ ಬಿಜಿಎಂನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹಾಡು ಧ್ರುವ ಹಾಗೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಏಕಿನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲವೇ? ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ರೂ ಏನು? 2026ಕ್ಕೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ಮತ್ಯಾವಾಗ? ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಗೊಂದಲ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ತಮ್ಮ ಜೋಡೆತ್ತು ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಮದಿದೆ. ಹಾಡಿಗೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಚಿತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಹಾಡಿಗೆ ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆರ್ಆರ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇಡವೆನು ವರವನ್ನು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರೇಮ್ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಡನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರೇಮ್ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ ಹೇಳುವಾಗೆಲ್ಲ, ಓಡೋಲೆ, ಢವಢವ ಅಂತ, ಸೇಸಮ್ಮ ಸೇಸಮ್ಮ, ಬಂದ ಬಂದ ಡಿಕೆ ಸಾಹೇಬ, ಲವ್ ಆಗೋಯ್ತೆ ನಿನ್ಮೇಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ಸ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಹಾಡಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಣ್ತಮ್ಮ ಜೋಡೆತ್ತು ಕಣೋ ಹಾಡು ಕೂಡಾ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿಎಸ್ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದರೆ, ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಕೆಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರೋ ಶಿವ ಶಿವ ಸಾಂಗ್, ಸೆಟ್ಟಾಗಲ್ಲಾ ಹೋಗೆ ಹಾಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.