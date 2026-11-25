ರಾಜ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಪಬ್ಬಾರ್ ಚಿತ್ರದ 'ನಡೆಸು ಬೆಳಕೆ' ರಿಲೀಸ್: ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಧ್ವನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಗಾನಪ್ರಿಯರು
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಾಗೂ ನಟ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಚಿತ್ರದ 'ನಡೆಸು ಬೆಳಕೆ' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 10:10 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಪಬ್ಬಾರ್'. ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರ ಹೊಸ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಟೈಟಲ್, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್, ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಲಾಲಿ ಹಾಡಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಪಬ್ಬಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೂರನೇ 'ನಡೆಸು ಬೆಳಕೆ..' ವಿಡಿಯೋ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಳುಗರ ಮನಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಯೂರ್ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಅವರ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ನಡೆಸು ಬೆಳಕೆ ಗೀತೆಗೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾವ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ರಾವ್ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಮಣೀಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯವೈಭವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಾಡಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಪಬ್ಬಾರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌತಮ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಸಂಕಲನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯನ್ ಗೌಡ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಿ.ಶರ್ಮಾ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಜಿ.ಬಿ. ಸೇರಿದಂತೆ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
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ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ 2022ರಲ್ಲಿ 'ಶಿವ 143' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿರುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಲೆಟ್. ಇನ್ನೂ, 'ಟಗರು ಪಲ್ಯ' ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನವಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
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