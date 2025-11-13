'ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಲ್ವಾ?': ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪುತ್ರ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಸಿಡಿಮಿಡಿ
ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಿನ್ನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಮನೆ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳನ್ನು (ಸ್ವತಂತ್ರ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು) ಕಂಡ ಪುತ್ರ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡರು.
Published : November 13, 2025 at 11:38 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 12ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ) ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪುತ್ರ, ನಟ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಂ ಆದರು.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಪರಾಜಿ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಶೇರ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ "ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. "ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ "ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ವಿಡಿಯೋದುದ್ದಕ್ಕೂ, ನಟ ಕೈಮುಗಿದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy.— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪುತ್ರ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ನಟನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಕುಟುಂಬ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಪುತ್ರನ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹರಡಬಹುದು? ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗೌರವ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಡಿಯೋಲ್ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.