ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ 'ಇಕ್ಕಿಸ್'​ ಮೊದಲ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ತೆರೆಕಂಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕುಗ್ಗದ 'ಧುರಂಧರ್'​​ ಕ್ರೇಜ್​​

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಣ್​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

'Ikkis' and 'Dhurandhar's collection
'ಇಕ್ಕಿಸ್'​ - 'ಧುರಂಧರ್'​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Photo: Film posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 2, 2026 at 1:47 PM IST

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ, ಹಿರಿಯ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ಅಮಿತಾಭ್​ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ (ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ) 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಹೊಸ ವರ್ಷದಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡು, ಬಹುತೇಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೇ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಕ್ಕಿಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ​​​​ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ದಾಖಲೆಯ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌'ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಧುರಂಧರ್ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಮತ್ತು ಜವಾನ್‌ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 28ನೇ ದಿನದಂದು, ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಧುರಂಧರ್ ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರಕ್ಷಿತ ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಶ್​ನಂತಹ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಧುರಂಧರ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡಂಕಿಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ (ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ) ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್​​ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್​​ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಧೀರ್ ಮಿಶ್ರಾವರೆಗೆ, ಧುರಂಧರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಎ-ಲಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಧುರಂಧರ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಜನವರಿ 1ರಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಇಕ್ಕಿಸ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಧುರಂಧರ್ (28ನೇ ದಿನ) ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 15.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಇಕ್ಕಿಸ್‌ಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್​​ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಧುರಂಧರ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 739 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 886.75 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,136.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2025ರ ನಂಬರ್ 1 ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಧುರಂಧರ್​ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇಕ್ಕಿಸ್​ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಬಿಗ್ ಬಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಧುರಂಧರ್ ಚಿತ್ರವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ದಿ ರಾಜಾ ಸಾಬ್', 'ಜನ ನಾಯಗನ್', 'ಪರಾಶಕ್ತಿ' ಮತ್ತು 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, 'ಇಕ್ಕಿಸ್', ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಬಾರ್ಡರ್ 2' ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಪಟೇಲ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.

'ಧುರಂಧರ್' ತನ್ನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಧುರಂಧರ್ 2 ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿದೆ.

