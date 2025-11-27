ETV Bharat / entertainment

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ: ಸೋನು ನಿಗಮ್​ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್; ದಿನ, ಸಮಯ, ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟನ ಕೆಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

legendary actor Dharmendra
ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 11:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 27) ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನದ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟ್​ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್​​ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು (ಇದೇ ಸೋಮವಾರ) ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜುಹುವಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅಂದೇ ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್​​ನ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಫೋಟೋವಿದ್ದು, "ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಆಫ್​ ಲೈಫ್​​" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

"ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1935 - 24 ನವೆಂಬರ್ 2025. ನವೆಂಬರ್ 27, 2025ರ ಸಂಜೆ 5:00ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:30" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳಿವೆ - "ಸೀಸೈಡ್ ಲಾನ್ಸ್, ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಬಾಂದ್ರಾ, ಮುಂಬೈ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೆಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೋವಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರರಿಗೆ ಗೌರವ: 'ಶೋಲೆ' ಪ್ರದರ್ಶನ ರದ್ದು

Dharmendra's Prayer Meet To be Held Today
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯ ಮಾಹಿತಿ (Photo: IANS)

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರ ನಿಧನದ ದಿನವೇ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಚೇಕ್​ ಬಚ್ಚನ್​, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುತೇಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ವಂಶವೃಕ್ಷ: ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿ, 6 ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಸೊಸೆ, ನಾಲ್ವರು ಅಳಿಯಂದಿರು; ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಕೀಕತ್, ಅನುಪಮಾ, ಫೂಲ್ ಔರ್ ಪತ್ತರ್, ಸತ್ಯಕಮ್, ಮೇರಾ ಗಾಂವ್ ಮೇರಾ ದೇಶ್, ಶೋಲೆ, ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್, ದಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಇಕ್ಕಿಸ್‌', ನಟ ಬಿಗ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್​ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಇಕ್ಕಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

TAGGED:

SONU NIGAM PERFORM DHARMENDRA SONGS
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ
ಸೋನು ನಿಗಮ್​
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟ್ ದಿನಾಂಕ ಸ್ಥಳ
DHARMENDRA PRAYER MEET

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.