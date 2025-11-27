ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ: ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್; ದಿನ, ಸಮಯ, ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿರುವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟನ ಕೆಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2025 at 11:12 AM IST
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 27) ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನದ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು (ಇದೇ ಸೋಮವಾರ) ತಮ್ಮ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜುಹುವಿನ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅಂದೇ ನಟನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವಿಲೇ ಪಾರ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವನ್ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಫೋಟೋವಿದ್ದು, "ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
"ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1935 - 24 ನವೆಂಬರ್ 2025. ನವೆಂಬರ್ 27, 2025ರ ಸಂಜೆ 5:00ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:30" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳಿವೆ - "ಸೀಸೈಡ್ ಲಾನ್ಸ್, ತಾಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಬಾಂದ್ರಾ, ಮುಂಬೈ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕೆಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರ ನಿಧನದ ದಿನವೇ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಅಭಿಚೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುತೇಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, ವರುಣ್ ಧವನ್, ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಕೀಕತ್, ಅನುಪಮಾ, ಫೂಲ್ ಔರ್ ಪತ್ತರ್, ಸತ್ಯಕಮ್, ಮೇರಾ ಗಾಂವ್ ಮೇರಾ ದೇಶ್, ಶೋಲೆ, ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್, ದಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಇಕ್ಕಿಸ್', ನಟ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಇಕ್ಕಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.