'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ': ಧನುಷ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ನಟನೆಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ
ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅಭಿನಯದ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2025 at 3:37 PM IST
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' (Tere Ishk Mein) ಇಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 'ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ' ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಬಂದು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಹಲವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಅನ್ನು "ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ. ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಅದ್ಭುತ. ಧನುಷ್ ಸರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ವಾವ್. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ" ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Best romantic movie of this year— kushsingh (@AvadhrajSi18492) November 28, 2025
What movie yaar
Kriti Sanon phenomenal as always
Dhanush sir stel the show
Just wow , 200crore club coming soon
Plz go to watch The movie#TereIshqMein #TereIshkMein #TereIshkMeinReview #KritiSanon #Dhanush pic.twitter.com/7Qf4TY4ig1
ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮೊದಲಾರ್ಧ ಅದ್ಭುತ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಚಿತ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೊದಲಾರ್ಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
TERRIFIC First Half ❤️🔥🙏🏻— A2 Studio (@a2studoffl) November 28, 2025
Top notch! Hitting out of the park by all the 4 dragons 🌪️🔥#TereIshkMein
"ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಜೋಡಿಯ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಥಲೈವನ್ ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಂಗೀತ - ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ರೇಟಿಂಗ್ - 7.5/10" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, "ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ಆದರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಿಡಿ ಇದೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆಯು ಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
#TereIshkMein - Hard hitting love story ❤️ @dhanushkraja and @kritisanon pair awestruck performance 🤩🤩— Kollywood Tweet🖊️ (@veralevel007) November 28, 2025
Marriage scene and @kritisanon breaking tears scenes were good 👍. Thalaivan @arrahman music - no words to say 😍
Kollywood tweet rating - 7.5/10 pic.twitter.com/s4NREYCBVb
ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಶಂಕರ್ (ಧನುಷ್) ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ (ಕೃತಿ) ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಶರಣಾಗತಿ, ಗೀಳು, ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರೂಪಾಂತರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರೇಜಿ ಲವರ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Just watched the FIRST HALF of #TereIshkMein and it’s absolutely electrifying... raw, aggressive, yet fiercely controlled. There’s a burning spark of LOVE that keeps pulling the story in a powerful, positive direction. The screenplay feels fresh, and the MADNESS of love is…— Ravi Gupta (@FilmiHindustani) November 28, 2025
ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಸುಶೀಲ್ ದಹಿಯಾ, ಮಾಹಿರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಂಶು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಯಾದವ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶು ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
