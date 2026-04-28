ಜಂಗಲ್​ ಮೈಥಲಾಜಿಕಲ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಧನುಷ್​ - ಸಂಜಯ್​ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ

ಪಿ.ಎಸ್.ಮಿತ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜಂಗಲ್​ ಮೈಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಜೊತೆ ಧನುಷ್ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ (Photo: IANS)
Published : April 28, 2026 at 4:21 PM IST

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಫೇಮಸ್​​ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರು ತಮಿಳು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೈಥಲಾಜಿಕಲ್​ ಜಂಗಲ್​ ಡ್ರಾಮಾ​ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾನ್​​ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಧನುಷ್​​ ತಮ್ಮ 'ಕಾರಾ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಬನ್ಸಾಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಎಸ್.ಮಿತ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಇರುಂಬು ತಿರೈ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮಿತ್ರನ್, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಭವ್ಯ ಸಿನಿಮೀಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​, ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಧನುಷ್ ಅವರ ಬಲವಾದ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಪಿ.ಎಸ್.ಮಿತ್ರನ್ ಮತ್ತು ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರೌಡಿ ರಾಥೋಡ್‌ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ತಂಡ ಹೊಸ ಪೌರಾಣಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ತೆಲುಗು ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧನುಷ್ ಆಯ್ಕೆ ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಧನುಷ್‌ ಅವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಾದ ರಾಂಝಾನಾ ಮತ್ತು ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಧನುಷ್​ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ಹೆಸರಿಡದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಧನುಷ್ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್​​​ಮೇಕರ್​ಗಳಾದ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ಮತ್ತು ಮಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಡ ಚೆನ್ನೈ 2 ಸೇರಿವೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್​​ ವಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರದ ಶೇಕಡ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಟರು ದೇವರಲ್ಲ': ಧನುಷ್​ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಭಿಮಾನಿ; ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಟಿ ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರ ಬಯೋಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಜೈ ಸೋಮನಾಥ್ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಶ್, ವಿಜಯ್​ ಬಳಿಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್​​: 'ಮೆಗಾ 158' ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್

ಸೌತ್​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್​​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕಾರಾ'. ಧನುಷ್ ರಗಡ್​ ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ವೆಂಜರಮೂಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಲ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂದೇ ಕನ್ನಡದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

