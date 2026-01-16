ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇಯಂದು ಧನುಷ್ - ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮದುವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ವಿಷಯ
ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಲಿದ್ದಾರೆಂದು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಆದ್ರೆ...!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 16, 2026 at 3:42 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಾಚೆಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ರಾಮಂ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಈ ಊಹಾಪೋಹ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೀಗ ಈ ವದಂತಿಯದ್ದೇ ಸದ್ದು.
ವರದಿಯೊಂದು, ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರಂದು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಕೇವಲ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಿವಾಹದ ವದಂತಿಗಳನ್ನೀಗ ದೃಢವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದು ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ ಆಪ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಮೂಲವು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು. ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೇಕ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ವದಂತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದ್ಧತೆಗಳತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಪ್ರಸ್ತುತ D53 ಮತ್ತು D54 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡಾ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಟಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡಕಾಯಿಟ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ದೋ ದಿವಾನೆ ಶೆಹರ್ ಮೇ ಮತ್ತು ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಮೇರಿ ಜಾನ್ ಇವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಈ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರು ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಮೃಣಾಲ್ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ಧನುಷ್ "ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಹನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ನಂತರ ವದಂತಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದಂದು ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ವರದಿಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಮದುವೆ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟಿ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.