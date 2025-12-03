ETV Bharat / entertainment

'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ': ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ; ನಾಯಕ ಧನುಷ್​ ಅವರದ್ದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್

'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' 2025ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ​ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಲ್ಲದೇ, 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ಧನುಷ್​ ಅವರದ್ದೇ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

Dhanush and Kriti Sanon
ಧನುಷ್ - ಕೃತಿ ಸನೋನ್ (Photo: Film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್​ ಸಿನಿಮಾ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಚಿತ್ರತಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಕ್ಲಬ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, 4ನೇ ದಿನದಂದು (ಸೋಮವಾರ) ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. 5ನೇ ದಿನದಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 100 ಕೋಟಿಯ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ತನ್ನ 5ನೇ ದಿನದಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) 10.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ದಿನದ 8.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.17.14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫಿಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.​​ ನಂತರ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ (ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ) ದಿನದಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 17 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ 5 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 71 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

5 ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಮಾಹಿತಿ

ದಿನಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​
ಮೊದಲ ದಿನ16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡನೇ ದಿನ17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮೂರನೇ ದಿನ19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ8.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಐದನೇ ದಿನ10.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು)
ಒಟ್ಟು71.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

ತಮ್ಮದೇ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ ಧನುಷ್

2013ರ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ರಾಂಝಾನಾ'ದ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್​​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಅನ್ನು ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್​ ಮೇ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆನಂದ್​ ಎಲ್​ ರೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 60.22 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 'ರಾಂಝಾನಾ' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 93.97 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಐದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ To ಸಮಂತಾ: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಘೋಷಿಸಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿವರು

ಶಂಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್, ಮುಕ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಸುಶೀಲ್ ದಹಿಯಾ, ಮಾಹಿರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲಿಯವರನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಮಾಂಶು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಯಾದವ್ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶು ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್​ ಎಲ್​ ರೈ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ರಿಲೀಸ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್

TAGGED:

ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​
ಧನುಷ್
ಕೃತಿ ಸನೋನ್
ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್
TERE ISHK MEIN COLLECTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.