'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ': 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತಾರೆಯರಾದ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಸಿನಿಮಾ 2025ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
'ರಾಂಝಾನಾ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 28, 2025ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಕಲಾವಿದರಾದ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರೆಕಂಡ ದಿನದಂದು 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರವು 16 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' 2025ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ (ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾನರ್) ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು 21.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸೈಯ್ಯಾರ' ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇತರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ... ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಇತರೆ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಜಾಲಿ ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ 3 (12 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಸೀತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್ (10.70 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಚಿತ್ರಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ
- ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು: 3.13 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ರಾಂಝಾನಾ: 5.03 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ತನು ವೆಡ್ಸ್ ಮನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್: 8.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಝೀರೋ: 20.14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್: 8.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ (ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ)
ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿ - 25.77%.
ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿ - 20.84%.
ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ, ಶಂಕರ್ (ಧನುಷ್) ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ (ಕೃತಿ) ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಸುಶೀಲ್ ದಹಿಯಾ, ಮಾಹಿರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶು ಶರ್ಮಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
