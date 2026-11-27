4ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಧನುಷ್-ಆನಂದ್ ಎಲ್.ರೈ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ?
ರಾಂಜಾನಾ, ಅತ್ರಂಗಿ ರೇ ಮತ್ತು ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ನಂತರ ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ 4ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 12:32 PM IST
'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ಎಲ್.ರೈ ಮತ್ತು ನಟ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ 4ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಣಯ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯೊಂದರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಹೆಸರಿಡದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟವೊಂದರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಮುಂಬರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಹೋರಾಟದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಿರಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 'ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್' ಪ್ರಕಾರದ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಪ್ತವಾದ ಮೂಲವೊಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಕಥೆ ನಡೆಯುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಚಿತ್ರದ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಜರ್ಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ರಿಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಕರೆತಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಾಹಸ ವಿಭಾಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಕಾದಾಟ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಅವರು 'ಡಾನ್ 2', 'ಕಿಕ್', 'ಶಿವಾಯ್', 'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ಮತ್ತು 'ಸಾಹೋ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆನಂದ್ ಎಲ್.ರೈ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲವಿರುವ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ ಮುಂಬರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಚೌಹಾಣ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ರಿಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ, ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕಿದೆ.
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ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಎಲ್.ರೈ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ರಾಂಜಾನಾ' (2013) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳು ನಟ ಧನುಷ್ರನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು 'ಅತ್ರಂಗಿ ರೇ' (2021) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು.
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'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 116.71 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 161.96 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಧನುಷ್ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಹೊಸ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.