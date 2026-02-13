ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್: ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್
ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದೂರುದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತರ ಕೇಳಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ನಡೆಸಲಿದೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ನಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರಂದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ನಂತರ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾರ್ಡೂಮಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಕರ್ಕಾರ್ಡೂಮಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 1.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಅವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಹಾಕಿತ್ತು. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 7 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
"ಅತಾ ಪತಾ ಲಾಪತಾ" ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಪಾಲ್ 2010ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರುದಾರರಾದ ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೇ 30, 2010ರಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಂಪನಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ನೀಡಿತು. ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ನಂತರ, ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2012ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ದೂರುದಾರರಿಗೆ 11,106,350 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಸಹ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ತನ್ನ ಪ್ರತಿವಾದದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ, ತಾನು ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಕರ್ಕಾರ್ಡೂಮಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ವಾದವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.
ಅತಾ ಪತಾ ಲಾಪತಾ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವ್ಗನ್, ಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್, ಗುರು ರಾಂಧವ, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಸೋನು ಸೂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.