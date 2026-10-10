ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ
ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 3:22 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅವರ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇತರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI), ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್-ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಕಾಸ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಮೆಟಾ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ, ನಟನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅನುಕರಿಸುವಂತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ರೀಲ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್, ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 72 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎರಡು ವಾರಗಳೊಳಗೆ ಅನುಸರಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.
ನಟನ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಆತಂಕವು ವಾಸ್ತವಿಕವೆಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
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ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಫೋಟೋಗಳು, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ, ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
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ಸದ್ಯ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ನಿರ್ಬಂಧವು "ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ" ಮತ್ತು "ವಿಜಯ್ ಸಾಯಿ ದೇವರಕೊಂಡ" ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಬಳಕೆ, ಅವರ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳಾದ "ವಿಡಿ", ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು, ಸಹಿಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿ, ಫೋಟೋ, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.