2ನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೀಪ್ವೀರ್ ಭೇಟಿ: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 12:42 PM IST
ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಜಗ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಭವ್ನಾನಿ ಮತ್ತು ಅಂಜು ಭವ್ನಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೀಪ್ವೀರ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ದಂಪತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಪಲ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ರಣ್ವೀರ್ ದೀಪಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ದಂಪತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ನಗುತ್ತಾ ಕೈಬೀಸಿದರು.
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗು 'ದುವಾ'ಳ ಜನನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ 2024ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ರಣ್ವೀರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದೀಪಿಕಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ದುವಾ 2024ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8ರಂದು ಜನಿಸಿದಳು.
ಇದೀಗ ದೀಪ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್' (ಬೇಬಿಬಂಪ್) ಮಾಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ನಟ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ದುವಾ'ಳನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಗಳು 'ದುವಾ' ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ (positive pregnancy test kit) ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.
ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಾಲಯದ ಭೇಟಿಗೂ ಮೊದಲು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಣ್ವೀರ್ 'ಲಾಲ್ಬಾಗ್ಚಾ ರಾಜಾ' ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುರ್ತಾ-ಪೈಜಾಮ ಧರಿಸಿದ್ದ ನಟ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 'ಬಪ್ಪ'ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೋಡಿ ನವೆಂಬರ್ 14, 2018ರಂದು ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೊಮೊದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಭಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗೋಲಿಯೋಂ ಕಿ ರಾಸಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಅವರು ನಂತರ, ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಆದ ಸ್ನೇಹ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಸದ್ಯ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಕಾ'ದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧುರಂಧರ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಳಯ್ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೋಡಿಯ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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