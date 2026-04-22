ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ ಹಾಜರಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ: ವೃತ್ತಿಬದ್ಧತೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಪ್ರಿಲ್​​ 19ರಂದು ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Actress Deepika Padukone
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ
Published : April 22, 2026 at 10:23 AM IST

ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ಗುಡ್​​ ನ್ಯೂಸ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತಾಯಿಯಾಗಲಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನೀತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುನೀತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ನಾಯಕ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಜೊತೆಗಿರುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಸರಳ, ಆದರೆ ಸೊಗಸಾದ ವೈಟ್​ ಡ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್​​ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಲುಕ್ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಫೋಟೋಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪುನೀತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣ? 10/10. ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ದಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು... ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞ! ನಾನು ನಿಮಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ!!!" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಶ್ರೀಮತಿ ಧುರಂಧರ್ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ, "ಧುರಂಧರ್ ಅವರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಯಲೀನಾ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೋರ್ವ ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಕ್ವೀನ್​ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್" ಎಂದು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಹಾರ್ಟ್, ಫೈಯರ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಪತಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮಗಳು ದುವಾ ಫೋಟೋವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮುದ್ದಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.

ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣ್​ವೀರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಮೊದಲ ಮಗು ದುವಾಳನ್ನು 2024ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದಂಪತಿ 2025ರ ದೀಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ಮಗಳ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಮಗಳ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಕಪಲ್​ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಕಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಣ್​​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಧುರಂಧರ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

