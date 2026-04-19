ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್​: 2ನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ್​ವೀರ್​, ಅಕ್ಕನಾಗಲಿರುವ ದುವಾ ಸಿಂಗ್​

ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮಗಳು ದುವಾನೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳು ದುವಾ ಜೊತೆ ದೀಪ್​ವೀರ್, 2ನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 19, 2026 at 1:38 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯಿದ್ದು, ಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಪತಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸುದ್ದಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಗಳು ದುವಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಿಟ್​ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಬರಹದ ಬದಲು ದೃಷ್ಟಿ ತಗುಲದ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಇನ್ಸ್​ಗ್ರಾಮ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್​ನಲ್ಲಿ 'ಇನ್​ ಮೈ ಮಾಮ್​ ಎರ' (In My Mom Era) ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ಪರಿಣಿತಿ ಚೋಪ್ರಾ, ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್, ಧನಶ್ರೀ, ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಟ-ನಟಿಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮಹಾಪೂರ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರಲ್ಲಿ ಮಗಳು ದುವಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿಂಗ್​ ಆಗಮನ: 2018ರ ನವೆಂಬರ್​​​​ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ದೀಪ್​ವೀರ್​​​ 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 8ರಂದು ಮುಂಬೈನ ಗಿರ್‌ಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್‌ಎನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ದುವಾನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 2025ರ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ದುವಾ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರ್ಥ. ಇದೀಗ 2ನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿದ್ದು, ದುವಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿಂಗ್​ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾಳೆ.

ರಾಮ್-ಲೀಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲವ್​ ಕಹಾನಿ: ಈ ತಾರಾ ದಂಪತಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ 2013ರ ಗೋಲಿಯೋನ್ ಕಿ ರಾಸ್ಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಜೋಡಿಯ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. 2018ರ ನವೆಂಬರ್​​​​ನಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಲೇಕ್ ಕೋಮೊದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. 2018 ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಣವೀರ್ ಕಣ್ಣೋ, ದೀಪಿಕಾರ ಡಿಂಪಲ್ಲೋ? ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾ ದಂಪತಿಯ ಮುದ್ದು ಮಗು ನೋಡಿ

