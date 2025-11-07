ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸಖತ್ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್: ಡೆವಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೀಲ್; ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 4:56 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ತಂಡವಿಂದು ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿವಾಸಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
'ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಸೋತು ಬಿಡೆ ನೀ..' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಇದು ಹಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಅನುಭೂತಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
