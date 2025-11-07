ETV Bharat / entertainment

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

November 7, 2025

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ​​ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ತಂಡವಿಂದು ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಿವಾಸಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಾಯಕ ನಟ ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಅವರು ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮೋಷನ್​ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

'ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಸೋತು ಬಿಡೆ ನೀ..' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಇದು ಹಾಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಅನುಭೂತಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

