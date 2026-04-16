'8 ಕೋಟಿ ಸಾಲ‌, ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಾಗದೇ ಊರು ಬಿಟ್ಟೆ': ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್

8 ಕೋಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Darshan Thoogudeepa's former manager Mallikarjun
ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 16, 2026 at 4:21 PM IST

ನಟ ದರ್ಶನ್​​ ತೂಗುದೀಪ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​​ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ, ಏಕೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದು? 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? 7 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ‌ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ': 'ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ' ಅಂತಾ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಧಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಗ 15,000 ರೂ. ಇದ್ದದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಅವರ ಮಾಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ (Video: ETV Bharat)

'ನಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ': ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ಮೆಸ್ ಇತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೂ ಕೂಡಾ ನಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿತು. ಒಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮಾಡಲು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು‌‌ ಮೋಸ ಹೋದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು: ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಂಟು ಶುರುವಾಯ್ತು. ತೂಗುದೀಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನನ್ನನ್ನು ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಎಂದಿಗೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದೇ ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಸಾಲದ ಹೊರೆ: ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ನಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ನನಗೆ ಸಾಯೋಕು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ತಂದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣ ಸಾಯೋಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ದರ್ಶನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಂತೆ': ನಾನು 2000ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ. ಮೊದಲ ಸಲ ಚಿತ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿತು. ನಂತರ ದಿನಕರ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದೆ. ತೂಗುದೀಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಂತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ನಾನೇ ದೂರ ಆಗಿದ್ದು': ಐರಾವತ ಶೂಟಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹೀಗೆ ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು 5-6 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಷ್ಟ ಅಂತಾ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಗಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಾಗದೇ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ನಾನೇ ದೂರ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ರು.

ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ: ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇ ದರ್ಶನ್ ಸರ್. ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಬರಹದ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಬರಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಓಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ 48 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ, ಧ್ರುವಾ ಸರ್ಜಾ ಭೇಟಿ ಆಗೋಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೀಪಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನದೇನೂ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್​​ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

'7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾಥ್ ಇತ್ತು': ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಕಾಶಿ ಹೀಗೆ.. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಸಾಡೆ ಸಾಥ್. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಇದ್ದ. ಅವನ ರೆಸಾರ್ಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದೆ': ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲಕ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆತನ ಸಾವಿಗೂ ಬರೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಬರೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋಕು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ‌ನ್ನು ಕಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಬೇಲ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ದಿನಕರ್ ತೂಗುದೀಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಆಗ ಬೇಲ್​ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ 23 ಜನಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ‌.

ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೈಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇದನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿರಪರಾಧಿ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದರೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಆಗಿ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

