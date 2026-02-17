ETV Bharat / entertainment

'ದರ್ಶನ್​ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಬಾಸ್, ನನಗೆ ಮಗ, ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ': ರವಿಚಂದ್ರನ್

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ​ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್​​​ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Ravichandran, Darshan Thoogudeepa
ರವಿಚಂದ್ರನ್​, ದರ್ಶನ್​​ ತೂಗುದೀಪ (Photo: ETV Bharat, ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಯುವಕ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ​ ನಿನ್ನೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು 49ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ​​​ ಹೇಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್​​ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಿಬಾಸ್​ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್​ನಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ''ಡಿಬಾಸ್​ ಬರ್ತಾರ್​ ಬಿಡ್ರೋ. ಇನ್ನೊಂದ್​ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಬಾಸ್. ಆ ಡಿಬಾಸ್ ​​ನನಗೆ ಮಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ'' ಎಂದು ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಟ, ''ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆ ಅದು. ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತೋ ಒಮ್ಮೆ ಎಬ್ಬಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ?. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಬರ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

2024ರ ಜೂನ್​ 11ರಂದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು ದರ್ಶನ್​ ತೂಗುದೀಪ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ದರ್ಶನ್​ ಗೆಳತಿ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್​​ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್,​ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿ 17 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಜೂನ್ 8ರಂದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ದರ್ಶನ್​ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 14ರಂದು ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್​ ಸೆರೆಮನೆವಾಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪುತ್ರ ವಿನೀಶ್, ಗೆಳೆಯ ಧನ್ವೀರ್ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ದರ್ಶನ್​ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​​ ಆಗಿವೆ.

ನಟ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ, ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್​' 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​​ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಆಯಿತು. ನಾಯಕ ನಟನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಈ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್​​ ಲಾಂಛನದಡಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ದರ್ಶನ್​ ಬೇಗ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

