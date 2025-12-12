ETV Bharat / entertainment

'ಈ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ದರ್ಶನ್​ ಬೇಗನೇ ಸ್ವತಃ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಲಿ': ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

''ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ದರ್ಶನ್​ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಅವರು ಬೇಗನೇ ಸ್ವತಃ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ'' ಎಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

fans in theatre
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಬಿಗ್​​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್​ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಖುಷ್​ (Photo: ETV Bharat)
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅಭಿನಯದ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್​ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್​ ವೀರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ​ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್​ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್​​ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವರ್ಣನಾತೀತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದರ್ಶನ್​ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್​​ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಅಕೌಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್​​ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

''ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ, ಕಥನಶೈಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್‌ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ — ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶೇಷ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಚಿತ್ರವು ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ''.

''ರಚನಾ ರೈ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಮುದ್ದಾಗಿಯೂ, ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯಂತೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಬಾ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತದ್ದು ಎಂದು ನಂಬುವಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಭಿನಯ. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಪರದೆ ಮೇಲಿನ ಅಂದದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ''.

''ಕಥೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತೀ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟ''.

''ಮತ್ತು ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ… ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿತೋ ಅದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಣ, ಅಭಿನಯ, ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್, ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಉಪಸ್ಥಿತಿ — ಎಲ್ಲವೂ ಜಾದುವಿನಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ನಾನು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ರೀತಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ''.

''ಆದರೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾಗಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್, ನಿಮ್ಮ ಕೂಗಾಟ, ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ದರ್ಶನ್‌ ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ… ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಅವರು ಬೇಗನೇ ಸ್ವತಃ ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ''.

''ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್​ಗಳಿಗೆ, ಸಿನಿತಾರೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

